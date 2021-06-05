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На данный момент неизвестно, какие процессоры AMD представит к концу года. Компания намекнула, что работает над гибридной 3D компоновкой для существенного увеличения кеш-памяти в процессорах. Даже если компания в ответ Intel не представит платформу AM5 с поддержкой DDR5, то может нивелировать преимущество LGA1700 конкурента огромным кешем 3-го уровня.

Серии процессоров под номером 6000 приписывали кодовое имя Warhol и обновленную архитектуру Zen3+. По некоторым предположениям, Warhol могли отменить, но новая запись в базе данных Geekbench говорит об обратном.

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В Geekbench обнаружили результаты процессора Ryzen 3 6100 с частотой 5 ГГц. Тестирование процессор прошел в виртуальной машине VMware, что объясняет его низкие результаты. Чипсет Intel 440BX — это нормальное явление для виртуальной машины VMware, именно так в ней определяется материнская плата и это не зависит от производителя процессора.

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Если тест не подделка, то в 6000-серии Ryzen бюджетные решения так и останутся 4-ядерными, но получат впечатляющую максимальную частоту. Вопросы вызывает объем-кеш памяти L3 в 8 МБ, такого быть не может — это в два раза меньше, чем у Ryzen 3 3100.