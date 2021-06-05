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Релиз средневекового боевика Chivalry 2 состоится в Epic Games Store 8 июня. Сейчас на цифровой площадке проходит распродажа и пользователям из России предоставляется праздничный купон номиналом 650 рублей, который, как оказалось, нельзя потратить для оформления предварительного заказа Chivalry 2. Несмотря на близость релиза, вопрос возможности применения купона для предзаказа игры, вероятно, интересует многих и разработчики официально опубликовали разъяснения по этому поводу.

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Купон применить можно будет только после релиза. Если вы уже приобрели игру или по каким-либо причинам вам необходимо сделать это до 8 июня, то не стоит спешить расстраиваться из-за упущенной возможности сэкономить. Покупателям вернут средства, эквивалентные локальной стоимости скидочного купона. «Возврат будет осуществлен с использованием исходного способа оплаты». Однако не уточняется, доступен ли возврат для всех методов оплаты и для всех регионов, поэтому радоваться тоже рано, но нужно не забыть проверить возможность перерасчета 8 июня.