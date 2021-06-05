Ryzen 7000 для AM4 и подробности семейства Raphael демонстрируют старые слайды AMD
реклама
AMD не раскрывает подробности следующих процессоров линейки Ryzen, поэтому пока информацию приходится черпать из Twitter аккаунтов всем известных инсайдеров. Иногда данные публикуют и более авторитетные ресурсы, например YouTube канал GamersNexus в новом видео представил слайды из старой внутренней презентации AMD, посвященной процессорам Raphael (Ryzen 7000).
На этих слайдах TDP процессоров Raphael все еще равен 105 Вт, по новой информации он был увеличен до 120 Вт. Слайды подтверждают некоторые данные и содержат новую информацию:
- Durango — кодовое название CCD Zen4
- TSMC изготавливает CCD Zen4 по 5-нм техпроцессу, блоки ввода-вывода CIOD3 — по 7-нм
- Raphael получит встроенную графику Navi2 (RDNA2) начального уровня и найдет применение в ноутбуках
- каждый CCD вмещает до 8 ядер, возможно использование одного CCD в процессоре
Один из слайдов демонстрирует Raphael AM4 SoC, что противоречит информации о несовместимости Raphael со старой платформой, не совпадает и количество линий PCIe. Возможно, это APU, разработанный с учетом поддержки AM4, предполагает VideoCardz.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила