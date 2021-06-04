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Обозначения техпроцессов уже перестали прямо отражать характеристики транзисторов, превратившись в инструмент для маркетинга. Энтузиасты сравнивали 14-нм Intel с 7-нм TSMC и не обнаружили существенных отличий, разница, конечно, есть, но она не соответствует двукратной, как следовало бы из названия. Ранее утверждалось, что Intel предъявляет более строгие требования при проектировании, поэтому, несмотря на большие цифры, гигант может не отставать от конкурентов.

На основе новых слухов ресурс MyDrivers сравнил техпроцессы, до начала производства по которым еще много времени. Ссылаясь на данные из круга инвесторов, сообщается, что 5-нм техпроцесс Intel сможет похвастаться пиковой плотностью транзисторов 400 млн на мм2. Для 2-нм техпроцесса TSMC ресурс говорит о плотности 500 млн на мм2, на этот раз ссылаясь на экспертов отрасли. По мнению MyDrivers, разница в плотности позволит 5-нм Intel конкурировать с 2-нм TSMC, но на стороне тайваньской компании стоимость и сроки начала производства.

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Источники: MyDrivers и HardwareTimes