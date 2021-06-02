Sony неожиданно выпустила обновление для PlayStation 3
Sony внезапно выпустила обновление для PlayStation 3 – игровой консоли, которой исполнилось 15 лет, и которую компания недавно хотела отключить от PlayStation Store. Бурный отклик сообщества владельцев PlayStation 3 изменил планы компании, которая, похоже, не только решила оставить доступ к системе дистрибуции игр, но и повысить производительность приставки. Для установки нового обновления потребуется не менее 200 МБ свободного пространства на накопителе.
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Обновление от 1 июня под номером 4.88 не отличается большим списком изменений, все, что можно увидеть на ресурсе PS3 Developer Wiki – это запись об улучшении производительности системы и список измененных модулей прошивки. На странице разработчиков RPCS3 (эмулятора PlayStation 3) в Twitter можно найти немного больше информации — обновление затрагивает ключи Blu-Ray для возможности воспроизведения новых фильмов и вносит изменения в систему, предположительно это исправления безопасности.
Источник: GamesRadar, PlayStation, PS3 Developer Wiki
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