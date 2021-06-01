В первом игровом тесте GeForce RTX 3080 Ti приближается к RTX 3090 и неплохо майнит Ethereum
В сети появился первый неофициальный обзор GeForce RTX 3080 Ti — нового флагмана NVIDIA в линейке видеокарт Ampere. Автор обзора не продемонстрировал ускоритель «вживую» и не смог предоставить ясных снимков GPU-Z, но, как отмечает VideoCardz, репутация источника позволяет доверять результатам тестирования.
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Производительность GeForce RTX 3080 Ti измерили не только в синтетических бенчмарках и играх, но и во всеми «любимом» майнинге Ethereum. К сожалению, видеокарта продемонстрировала еще большую эффективность, чем ранее. Уточняется, что тестировался нереференсный вариант с разгоном, но производитель и модель остались в секрете. Видеокарта показала хешрейт 65 мегахешей в секунду при энергопотреблении 227 Вт.
Графики средней относительной производительности приводятся отдельно для 3DMark и игр, на них фиолетовым цветом обозначены результаты в разгоне, а розовым — для стандартных частот. Все данные получены относительно RTX 3080 Ti. Как видно, разрыв между RTX 3080 Ti и RTX 3090 минимален и составляет менее 3%. Разница между RTX 3080 Ti и RTX 3080 составляет от 12 до 5%. Относительные результаты и абсолютные для игр Red Dead Redemption 2, Shadow of the Tomb Raider, GTA5, PUBG, Assassins Creed Valhalla и Cyberpunk 2077 приводятся под спойлером ниже.
Источник: Bilibili через VideoCardz
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