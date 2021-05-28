Майнеры уже испытали GeForce RTX 3080 Ti в добыче Ethereum
Скоро в продаже появится полностью обновленная линейка видеокарт GeForce RTX 30. Новые модели — новый ограничитель майнинга. Первый опыт NVIDIA в этом оказался не самым успешным — RTX 3060 сопротивлялась, но ключ к чипу предоставила сама компания, случайно опубликовав драйвера без ограничения. Полагаться только на драйвер, наверное, не самое лучшее решение, в новых видеокартах защита должна быть серьезнее.
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Майнерам ничего не помешало уже протестировать GeForce RTX 3080 Ti в добыче Ethereum. Показатели новой видеокарты оказались примерно в два раза хуже оригинальной RTX 3080 – 58,04 мегахешей при энергопотреблении 300 Вт (Twitter @kavka_Chow). Ну давайте посмотрим, что посчитает какой-нибудь калькулятор, например minerstat при его стандартном тарифе около 10 центов за кВт. Доход около $3,8 в день в лучшем пуле.
О стоимости предварительного заказа в одном из интернет магазинов мы уже слышали — баснословные $2700. В таком случае окупать видеокарту владелец будет около 2-х лет, а если цена будет рекомендованной, около $1000, то 8 месяцев. И это при резко снизившемся курсе Ethereum до уровня $2700.
Ограничение NVIDIA не выглядит обнадеживающе, если майнеры закупаются с завода по близкой к рекомендованной цене, и если после перехода Ethereum на PoS появится другая криптовалюта с высокой доходностью, ограничение может не решить наболевшую проблему.
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