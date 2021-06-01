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AMD на Computex 2021 — лидерство EPYC, 3xFPS с Super Resolution и 192 МБ кеша в процессорах Ryzen

Кратко о ключевых, на мой взгляд, моментах выступления AMD, а также анонсе доступности Ryzen 5000G и игровых ноутбуков на базе видеокарт Radeon RX 6000M.
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AMD не разочаровала выступлением на Computex 2021, сделав множество долгожданных анонсов, каждый из которых хотелось бы кратко отметить. CEO корпорации AMD, доктор Лиза Су, начала свое выступление с корпоративного сегмента и 3-го поколения серверных процессоров EPYC, продемонстрировав преимущество над конкурентом в сравнении двупроцессорных систем c EPYC 7763 и Xeon 8380 от Intel. EPYC оказался лидером с 50% преимуществом в количестве выполняемых Java-операций в секунду.

В следующей части Лиза Су сообщила о доступности APU Ryzen серии 5000G для розничной продажи. Модели Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G появятся 5 августа по рекомендованной цене $359 и $259. В условиях дефицита дискретных видеокарт производительные APU актуальны как никогда, однако многие отдают предпочтение ноутбукам.

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Скотт Херкельман, вице-президент и главный менеджер графического подразделения, анонсировал Radeon RX 6000M — линейку производительных мобильных дискретных видеокарт. Поставки ноутбуков на базе RX 6800M, 6700M и 6600M начнутся в июне. Для производителей ноутбуков компания разработала стандарт AMD Advantage, в котором содержатся все аспекты для создания премиальных устройств и максимизации производительности компонентов AMD.

Источник: AMD at Computex 2021 YouTube

Один из ключевых моментов — долгожданный анонс Fidelity FX Super Resolution. В Godfall технология масштабирования обеспечила для RX 6800 XT прирост производительности 59% в режиме Ultra Quality, по сравнению с нативным 4K разрешением. В режиме Performance прирост составляет 300%. Технология станет доступна 22 июня для видеокарт RX серий 6000, 5000, 500, Vega, встроенной графики, а также видеокарт NVIDIA, начиная с поколения Pascal.

Источник: AMD at Computex 2021 YouTube

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Вторым ключевым моментом является премьера трехмерной компоновки для процессоров Ryzen. Впервые технология будет использована для надстройки на чиплеты ядер (Core Complex Die, CCD) дополнительных 64 МБ 7-нм SRAM кеша с пропускной способностью более 2 ТБ/с. Каждый 8-ядерный CCD теперь может содержать в общей совокупности до 96 МБ L3-кеша. AMD показала прототип Ryzen 7 5950X, построенный с применением этой технологии, и протестировала его в Gears 5, где прирост производительности составил 12%. Больше информации о процессорах с трехмерной компоновкой станет доступно к концу года, вероятно, с анонсом новой серии.


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