GeForce RTX 3080 Ti оказалась быстрее Radeon RX 6900 XT в OpenCL и Vulkan бенчмарках Geekbench
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Недавно в Geekbench отметилась GeForce RTX 3080 Ti, показав свои возможности в CUDA-бенчмарке. По сравнению с расчетными показателями других моделей, новинка приблизилась к RTX 3090 за счет близкого количества CUDA-ядер. Тогда RTX 3080 Ti сравнить с видеокартами Radeon было нельзя, но теперь эта возможность появилась — в базе данных были обнаружены результаты для графических API OpenCL и Vulkan.
Во вселенной рекомендованных цен GeForce RTX 3080 Ti должна была бы противостоять Radeon RX 6900 XT, с ней и попробуем сравнить результаты, хотя расчетные данные Geekbench для этого не очень подходят. Видеокарта показывает достаточно большой отрыв в OpenCL, в Vulkan разница меньше, RTX 3080 Ti показала подозрительно низкий результат в этом API, но сохранила преимущество. В синтетике новинка ближе к неоспоримой RTX 3090, ну а что будет в играх, пока неизвестно, возможно Super Resolution от AMD поспеет к появлению RTX 3080 Ti в продаже.
Стоит отметить, что на этот раз максимальная зафиксированная частота графического процессора составила 1,71 ГГц, в прошлый раз это значение было на гораздо меньшей отметке в 1,64 ГГц.
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