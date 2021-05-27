Super Resolution и розничные продажи Ryzen 5000G в списке тем AMD на Computex — данные инсайдера
AMD выступит на конференции Computex 2021 с докладом. Какие сюрпризы готовит компания, неизвестно. В арсенале AMD множество проектов, о которых можно рассказать, но один из инсайдеров, владеющий информацией о планах компании по выпуску продукции, знает и некоторые темы предстоящего доклада.
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По информации @Broly_X1, на Computex компания представит мобильные видеокарты Radeon RX 6000M, которые вскоре появятся на рынке в составе производительных ноутбуков. Следующей темой станет Fidelity FX Super Resolution. Неужели компания наконец-то расскажет о технологии и назовет точные сроки ее появления — это вполне возможно. Стоит отметить, что недавно в сети был опубликован патент AMD, объясняющий некоторые особенности технологии масштабирования изображения.
Также компания должна рассказать о сроках появления APU Cezanne серии 5000G в розничной продаже. На данный момент новейшие APU с Zen3 ядрами и встроенной графикой Vega 2-го поколения доступны только для сборщиков готовых систем, что вызывает недопонимание у потребителей в условиях дефицита видеокарт. Последними APU Ryzen для розничной продажи стали модели 3000G, самая производительная из которых обладает только 4 ядрами Zen+ с поддержкой SMT.
Это далеко не все темы доклада, мы можем увидеть обновленный официальный план продукции, уточняется в сообщении.
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