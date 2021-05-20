Описание Gaming Super Resolution в патенте AMD подчеркивает серьезный подход к качеству апскейлинга
AMD до сих пор не представила технологию FidelityFX Super Resolution, которая должна стать ответом на NVIDIA DLSS и повысить конкурентноспособность видеокарт Radeon серии 6000, особенно при включении трассировки лучей. Последние слухи утверждали, что технологию представят в июне, но официально AMD не раскрыла никаких точных дат.
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Сегодня был обнаружен патент, который раскрывает некоторые особенности работы Super Resolution. Ранее инсайдеры сообщали, что технология AMD будет демонстрировать большой прирост производительности, вплоть до 100%, но возникал справедливый вопрос о ее качестве, ответ на который никто не давал.
Судя по содержанию патента, AMD уделяет большое внимание качеству апскейлинга. В описании отмечаются недостатки традиционных нейронных сетей и систем глубокого обучения, которые не используют нелинейные методы и игнорируют важные аспекты исходного изображения, что приводит к потере четкости, цвета и артефактам.
AMD предлагает использовать методы линейного и нелинейного масштабирования в полностью обучаемой среде и обрабатывать всю исходную информацию изображения для повышения достоверности итогового результата. Судя по всему, компания использует конволюционную нейронную сеть, которая сначала формирует копии исходного изображения в меньшем разрешении за счет линейного и нелинейного масштабирования, а затем использует информацию о пикселях низкого разрешения для генерации пикселей изображения с гораздо более высоким разрешением.
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Подробнее с описанием можно ознакомиться на сайте Ведомство по патентам и товарным знакам США. Также в патенте отмечается, что Super Resolution будет работать на разнообразных устройствах, в том числе смартфонах и планшетах, обеспечивая высокую производительность.
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