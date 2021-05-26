В новой спецификации USB Type-C передаваемую мощность увеличили до 240 Вт
Современный многофункциональный разъем USB Type-C позволяет питать устройства мощностью 100 Вт с кабелями Standard Power Range (SPR). Зачастую этого недостаточно для энергоснабжения производительных ноутбуков, мощной оргтехники и мониторов с большими дисплеями высокого разрешения. Но ситуация меняется с новым стандартом, который накануне был представлен рабочей группой USB Implementers Forum (USB IF).
реклама
В новой документации говорится о существенном расширении диапазона мощности. Новые кабели Extended Power Range (EPR) можно будет использовать для питания устройств с энергопотреблением 240 Вт. Для удобства пользователей организация USB-IF внесла в список требований обязательную маркировку с опознавательными знаками, позволяющими явно идентифицировать новый кабель. Также может вызвать интерес раздел документа по проектированию USB Type-C с высоким напряжением. В нем организация акцентирует внимание на защите разъема от возникновения электрической дуги при изъятии кабеля.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила