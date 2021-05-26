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Современный многофункциональный разъем USB Type-C позволяет питать устройства мощностью 100 Вт с кабелями Standard Power Range (SPR). Зачастую этого недостаточно для энергоснабжения производительных ноутбуков, мощной оргтехники и мониторов с большими дисплеями высокого разрешения. Но ситуация меняется с новым стандартом, который накануне был представлен рабочей группой USB Implementers Forum (USB IF).

В новой документации говорится о существенном расширении диапазона мощности. Новые кабели Extended Power Range (EPR) можно будет использовать для питания устройств с энергопотреблением 240 Вт. Для удобства пользователей организация USB-IF внесла в список требований обязательную маркировку с опознавательными знаками, позволяющими явно идентифицировать новый кабель. Также может вызвать интерес раздел документа по проектированию USB Type-C с высоким напряжением. В нем организация акцентирует внимание на защите разъема от возникновения электрической дуги при изъятии кабеля.