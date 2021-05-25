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Зачастую работа компании Valve над новыми проектами раскрывается при изучении строк кода в бета-версии клиента Steam. Об изменениях исправно докладывает создатель базы данных SteamDB Павел Дюндик (Pavel Djundik). На этот раз специалист рассказал в своем Twitter о появлении странных блоков кода, которые намекают на разработку компанией портативной игровой консоли.

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Подозрительные участки кода можно найти в файлах на GitHub. Они раскрывают кодовое имя устройства и, возможно, его коммерческое название: Neptune и SteamPal. Также можно обнаружить строки, отвечающие за новый интерфейс с разнообразными меню быстрого доступа, настройкой питания, контроллера, системными настройками устройства, такими как режим полета, Wi-Fi и Bluetooth.

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Открыто компания не сообщала о разработке игровой консоли, глава Valve, Гейб Ньюэлл, в одном из интервью только намекал, что между Steam и игровыми консолями что-то намечается. Недавно разработку в стенах компании игровой консоли подтвердил на форуме Resetera пользователь finalflame, якобы один из бывших сотрудников Valve.

В прошлом компания уже работала над игровыми консолями, а точнее игровыми компьютерами Steam Machines, но успеха они не сыскали, а уникальный контроллер и вовсе стал предметом судебного разбирательства. Теперь компания, вероятно, испытает удачу в мобильном сегменте.