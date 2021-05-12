Гейб Ньюэлл пообещал представить до конца года подробности о выпуске игр Valve на консолях
Не нуждающийся в представлении Гейб Ньюэлл принял участие в серии вопросов и ответов со студентами, фрагмент которой был выложен неравнодушным пользователем форума Reddit. Качество звука выложенного видео очень низкое, но, собственно, сам вопрос и ответ услышать там можно.
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У Гейба спросили, появятся ли игры Valve на консолях или будут всегда оставаться только в Steam. Ньюэлл ответил, что «до конца года у вас будет лучшее понимание», после чего зал взорвался удивлённым гулом. Предвидя такую реакцию, глава Valve подчеркнул, что конечный ответ на этот вопрос будет таким, «какой вы ожидаете».
Осталось только узнать, какие именно планы у компании по выпуску своих игр на консолях, и что именно имел ввиду Гейб Ньюэлл. Лично мы убеждены, что речь идёт исключительно о выпуске Half-Life: Alyx для новой версии PlayStation VR.
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