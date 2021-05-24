Компания Huawei планирует представить игровую мышь
Huawei является производителем широкого спектра устройств, периферия в ассортименте компании также присутствует, в основном она представлена устройствами общего назначения. Однако в семействе мышек Huawei ожидается пополнение. На официальной торговой площадке компании заметили новую модель. Ее внешний вид и название может намекать на игровое позиционирование. Присутствует RGB подсветка, которой обычно оснащаются продукты такого класса, и GT – название явно не с намеком на офисное применение.
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Судя по фотографии, мышь беспроводная, обладает эргономичной формой для правшей и заточена преимущественно под хват ладонью. Видна поддержка для большого пальца и две боковые кнопки. За скроллом присутствует пара кнопок, вероятно, для смены разрешения сенсора.
Как отмечает ITHome, устройство будет представлено вместе с другими новинками на пресс-конференции в следующем месяце. Согласно последним новостям, Huawei проведет крупное мероприятие 2 июня вместе с официальным выпуском операционной системы HarmonyOS 2.0.
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