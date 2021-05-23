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Аналитики сообщают о двукратном превосходстве PlayStation 5 над Xbox Series по объему продаж

Также специалисты Ampere Analysis выделяют еще одного игрока, который обходит Sony и Microsoft вместе взятых.
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Практически пол года прошло с начала продаж нового поколения игровых консолей Xbox Series X|S и PlayStation 5. Новинки сделали большой шаг вперед, как в техническом плане, так и в плане функциональных возможностей. Интересно, как развивается ситуация с продажами устройств на данный момент.

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На этот вопрос дали ответ аналитики агентства Ampere Analysis. По опубликованным недавно данным, продажи Sony превысили 2,8 миллиона единиц в первом календарном квартале. Как известно, до 31 марта компания отгрузила 3,3 миллиона консолей. Отличный показатель, более чем в два раза превышающий таковой у Xbox Series X|S. По подсчетам аналитиков, Microsoft продала около 1,3 миллиона устройств, официально компания эти данные не подтверждает.

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Сложно судить о популярности той или иной консоли по продажам, поскольку производители сталкиваются с дефицитом и не могут полностью удовлетворить спрос, неизвестно, кто на данный момент испытывает больше проблем.

В отчете Ampere Analysis есть еще один участник, который смог опередить PlayStation 5 и Xbox Series X|S вместе взятых. Это портативная консоль Switch от Nintendo. Она разошлась тиражом в 5,86 миллионов экземпляров.

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