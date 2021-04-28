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Компания Sony опубликовала финансовый отчет за прошедший год. В игровом сегменте компания зафиксировала рост прибыли на 34% по сравнению с предыдущим годом — до 2,656 млрд японских йен. Значительный рост прежде всего обусловлен запуском игровой консоли PlayStation 5 и сопутствующим увеличением продаж игр и дополнительного игрового контента.

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За 4 квартал компания продала 3,3 млн игровых консолей PlayStation 5, в 3 квартале было продано 4,5 млн устройств — суммарные продажи консолей достигли 7,8 млн экземпляров по состоянию на 31 марта.

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Доход компании за финансовый год увеличился на 103,8 млрд йен и составил рекордные 342,2 млрд йен или 3,14 миллиарда долларов. Основная часть дохода получена за счет игр и игрового сервиса PlayStation Plus — они компенсировали убытки, возникшие в результате убыточной стратегии ценообразования PlayStation 5 и дополнительного оборудования. Цены на игровую консоль и аксессуары были ниже производственных затрат. Также увеличились коммерческие, общие и административные расходы, связанные с программой запуска продаж PlayStation 5.