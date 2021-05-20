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Mozilla тестирует в Firefox новую функцию защиты с изоляцией сайтов в отдельных процессах

Теперь сайты не смогут попасть в один процесс с зловредом.
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Компания Mozilla продолжает работать над приватностью и безопасностью браузера Firefox, стремясь разделить данные, с которыми работает каждый веб-сайт. Пользователям уже доступны контейнеры, изоляция cookie-файлов и другие полезные инструменты, а в будущем браузер получит архитектуру безопасности Site Isolation, которая сделает невозможной загрузку различных сайтов в одном процессе, а значит при веб-серфинге сайт с зловредным кодом не сможет украсть данные с другого сайта, например интернет банка, открытого в соседней вкладке.

Фото на Flickr, от Johnath, CC BY-SA 2.0

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При включении изоляции сайтов в Firefox каждый уникальный сайт загружается в отдельном процессе. Процессы для одного и того же домена будут разделены в случае различия протокола. Распределение по отдельным процессам также будет осуществляться на базе правил, например, отдельные страницы таких ресурсов как github.io или blogspot.com будут разделены. Кроме этого, в отдельные процессы будут помещены и фреймы, если они ссылаются на отличный от главного сайт.

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Технология изоляции сайтов также улучшит стабильность работы и отзывчивость страниц, особенно на современных системах с большим количеством ядер и потоков. На данный момент функция доступна для тестирования в ночных и бета-сборках браузеров для настольных компьютеров. Больше подробностей в блоге Mozilla.

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