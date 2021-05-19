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Два года назад компания Microsoft представила складные устройства с парой экранов и сообщила о разработке облегченной операционной системы Windows 10X с улучшенной поддержкой такого класса устройств. Выход этой операционной системы был запланирован на 2020 год, но позже релиз перенесли, а совсем недавно появились слухи о прекращении разработки. С выходом майского обновления Windows 10 21H1 компания официально сообщила о планах относительно версии 10X.

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Новость в блоге Windows сообщает, что Windows 10X действительно не появится, но разработки не пропадут. Компания поняла, что особенности Windows 10X могут быть полезны широкому кругу пользователей, поэтому ключевые особенности и технологии этой операционной системы со временем будут интегрированы в стандартную версию Windows 10. Отмечается, что многие функции уже перенесены и тестируются в инсайдерских сборках. Например, встроенный антивирус Defender получит «песочницу» — контейнеры для запуска подозрительных приложений, для мобильных устройств из Windows 10X уже переносятся улучшенный голосовой ввод и виртуальная клавиатура.