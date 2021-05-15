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Запущенный 23 июля 2020 года китайский космический корабль Tianwen-1 после 295 дней полета по солнечной системе сбросил на Марс посадочный модуль с марсоходом Zhurong, отмечает MyDrivers. Модуль успешно приземлился на равнине Утопия (Utopia Planitia), сделав Китай третьей страной после СССР и США, справившейся с этой задачей.

Марсоход Zhurong, получивший имя в честь китайского бога огня, ждет много работы. Продолжительность его миссии составит не менее трех месяцев. За это время марсоход должен собрать огромный набор данных, но сперва Zhurong необходимо успешно покинуть посадочную платформу и пока он к этому только готовится, публикуя свои первые посты в китайской социальной сети Weibo со смартфона (конечно, за него это делает пресс-команда). На странице в Weibo можно будет следить за ближайшими приключениями Zhurong.

« … В настоящее время я все еще нахожусь в десантном устройстве с шестью научными инструментами, включая камеру местности, мультиспектральную камеру, подземный радар обнаружения и детектор магнитного поля. После короткой настройки я покидаю модуль и начинаю проверки. С нетерпением жду возможности сформировать свое всестороннее представление о Марсе и вернуть всем ценные данные и фотографии!» Люблю вас, Zhurong. Zhurong Mars Rover Weibo. * автоматический перевод с китайского ** на изображении модель, оригинальных фото еще нет