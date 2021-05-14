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Криптовалютная биржа Huobi Global, вторая в рейтинге CoinMarketCap по объему торгов после Binance, объявила о добавлении в листинг криптовалюты Chia Coin (XCH). Похоже, что ажиотаж вокруг Chia начинает расти еще большими темпами. Этому помогают последние события, связанные с возрастающим вниманием к неэкологичности основных криптовалют, использующих энергозатратный алгоритм консенсуса доказательства работы Proof-of-Work (PoW).

Согласно объявлениям Huobi Global, пользователи уже могут вносить депозиты. Торговля парами XCH/USDT и XCH/BTC будет открыта после того, как объем депозитов достигнет допустимой для рыночной торговли величины, о чем будет официально сообщено заранее.

Источник: Twitter @HuobiGlobal анонсы и реклама 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке 1Tb HDD на распродаже в Регарде 14Tb Seagate - 82000р 16Tb Seagate - 118 000р. Новые цены на харды Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь 32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Chia Coin считается «зеленой» криптовалютой благодаря своим экологическим характеристикам — монета добывается на основе совершенно новой модели доказательства пространства и времени (Proof of Space and Time). Для фарминга (майнинга) Chia используются жесткие диски, которые не отличаются высоким энергопотреблением. На момент написания XCH торгуется на уровне 1473 долларов, за последние 24 часа стоимость монеты увеличилась на 40%, согласно данным CoinMarketCap.