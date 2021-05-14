Chia Coin появился в листинге криптовалютной биржи Huobi Global
Криптовалютная биржа Huobi Global, вторая в рейтинге CoinMarketCap по объему торгов после Binance, объявила о добавлении в листинг криптовалюты Chia Coin (XCH). Похоже, что ажиотаж вокруг Chia начинает расти еще большими темпами. Этому помогают последние события, связанные с возрастающим вниманием к неэкологичности основных криптовалют, использующих энергозатратный алгоритм консенсуса доказательства работы Proof-of-Work (PoW).
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Согласно объявлениям Huobi Global, пользователи уже могут вносить депозиты. Торговля парами XCH/USDT и XCH/BTC будет открыта после того, как объем депозитов достигнет допустимой для рыночной торговли величины, о чем будет официально сообщено заранее.
Chia Coin считается «зеленой» криптовалютой благодаря своим экологическим характеристикам — монета добывается на основе совершенно новой модели доказательства пространства и времени (Proof of Space and Time). Для фарминга (майнинга) Chia используются жесткие диски, которые не отличаются высоким энергопотреблением. На момент написания XCH торгуется на уровне 1473 долларов, за последние 24 часа стоимость монеты увеличилась на 40%, согласно данным CoinMarketCap.
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