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Samsung официально добавляет возможность переноса цифровых активов с аппаратных криптовалютных кошельков Ledger Nano на кошелек Samsung Blockchain Wallet, доступный практически на всех смартфонах Galaxy. Samsung Blockchain привлекает пользователей сочетанием удобства работы с цифровыми активами, приложениями, построенными на базе блокчейна, дополнительными информационными сервисами и, конечно, защитой высокого уровня с мобильной системой безопасности Samsung Knox и зашифрованным хранилищем приватных ключей Samsung Blockchain Keystore.

Кроме Bitcoin и Ethereum в кошельке Samsung Blockchain на текущий момент поддерживается достаточно большой набор популярных криптовалют, среди них токены ERC и TRC, поддержка токенов платформы TRON. Как отмечает ресурс Btcmanager, Samsung имеет тесные связи с Ledger, Корейская компания в 2019 году инвестировала 2,6 миллиона долларов в разработчика криптовалютных систем безопасности. Также ресурс передает слова вице-президента Samsung, сообщившего, что компания намерена «расширить поддержку до большего количества кошельков с холодным хранением».