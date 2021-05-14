Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

SpaceX планирует провести первое орбитальное испытание корабля Starship до марта 2022 года

Для выхода на орбиту потребуется ускоритель Super Heavy.
[ ] для раздела Блоги
+
65% скидки в Ситилинке, смотри
RTX 3060 недорого при покупке в составе компа
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.
Оригинальное изображение: Christian Bodhi, Pixabay

 

реклама

После успешной посадки корабля Starship, компания SpaceX запланировала первый орбитальный полет, что стало известно из документа, поданного накануне в Федеральную комиссию по связи США, сообщает The Verge. Испытательный полет из Техаса на Гавайи должен состояться до марта следующего года, запланированная высота полета 72 мили или 116 километров.

Корабль Starship будет впервые объединен с ракетой-носителем Super Heavy, которая спустя 170 секунд после запуска должна отсоединиться и затем приземлиться в Мексиканском заливе. Пролетев над Флоридским заливом корабль продолжит свой путь по орбите самостоятельно.

анонсы и реклама
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
1Tb HDD на распродаже в Регарде
14Tb Seagate - 82000р
16Tb Seagate - 118 000р. Новые цены на харды
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Длительность полета с момента старта оценивается в 1,5 часа. За это время корабль должен совершить практически полный оборот вокруг Земли и войти в атмосферу над Гавайями. Завершающим этапом станет попытка мягкой посадки в океане, примерно в 100 км от северо-западного побережья.

Как отмечается в заявлении, SpaceX намерена собрать огромный массив данных, необходимых для построения чрезвычайно сложных моделей симуляции различных этапов полета и поведения корабля.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

spacex космос starship
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
1
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
5
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
11
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
41
Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений видеокарт
6
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 7 3700Х & GeForce RTX 2070 Super
14
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
20
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
67
Обзор беспроводной гарнитуры ASUS ROG Strix Go BT
4
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
32

Интересные материалы

Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
3 мая 2021 21
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 75
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 41
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 26
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 51
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
6 мая 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Виталик Бутерин обрушил курсы SHIBA INU, AKITA INU, Doge Coin, и других шуточных валют-мемов
115
Илон Маск обрушил курс биткоина, отказавшись принимать криптовалюту при оплате машин Tesla
145
Игрок в Skyrim за месяц уничтожил абсолютно всех NPC и остался на карте один
23
12 смартфонов Xiaomi получат новую прошивку вместо MIUI
1
30 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию ОС Android 11 на базе прошивки MIUI 12/12.5
1
Новая технология улучшения качества изображения Intel сделала графику GTA V фотореалистичной
23
Ethereum установил новый рекорд стоимости в $4350 и обогнал Bitcoin по доходности майнинга
40
Антимайнерская блокировка снизила эффективность добычи Эфира GeForce RTX 3060 Ti более чем в 2 раза
41
Производительность Radeon RX 6600/XT в майнинге Ethereum и 3DMark раскрыл китайский инсайдер
9
Илон Маск начнёт продавать электрокары Tesla за Dogecoin
36
За несколько недель Киты сделали 3 перевода в Биткоинах на сумму больше $3 миллиардов
24
20 мая в Epic Games Store стартует раздача блокбастера уровня GTA V
12
На следующей неделе в Epic Games Store раздадут секретную игру
7
HarmonyOS 2.0 не уступает по скорости работы прошивке MIUI 12.5
2
Пользователи криптокошельков Trust Wallet и MetaMask стали жертвами новой аферы
5
Окупить добычу Эфира на видеокарте GeForce 3080 можно всего за месяц благодаря росту цены до $4300
22
Илон Маск одним твитом обрушил стоимость основных криптовалют
17
Польские художники будут получать 4% от стоимости каждого SSD, а также ноутбука, смартфона и ПК
53
Microsoft начинает кампанию против перекупщиков новых консолей Xbox Series X и S
4
Sony готовит 25 новых эксклюзивов для PlayStation 5
9

Популярные статьи

Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
11
Dark Souls 3 и его аналоги
13
Как избежать обмана при покупке б/у ноутбука с рук
45
Тесты iOS 12.5.3 (16H41) на iPhone 5s (A1530)
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
5
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
1
Распродажа выходного дня: Windows 10 Pro за $14.63 и MS Office 2019 Pro Plus за $29.14

Сейчас обсуждают

Renegade1979
13:40
Вчера на укр. оверах один чел с 2080 признался шо уже не играет. А майнит! На 2080! Оно ж копает всего как две 1060... людям с такими бабками на такое железо, и таким зашкваром заниматься!
Виталик Бутерин обрушил курсы SHIBA INU, AKITA INU, Doge Coin, и других шуточных валют-мемов
Alex Ivanov
13:40
Все в норме, их на повторное рассмотрение отправили. Там ошибочка была. Либерда жопой читает и не понимает написанного. Ощущение что либерда только заголовки читает.
Владельцев зарубежных сайтов с аудиторией свыше 500 тысяч россиян обяжут открывать филиалы в РФ
FELSHER
13:38
А писю пососе?
Виталик Бутерин обрушил курсы SHIBA INU, AKITA INU, Doge Coin, и других шуточных валют-мемов
AngryBeer
13:37
Поболь вопе у мамкины - гей - меров это так приятно. Это очень хорошо. 8))))Зависть, любовь к чужим деньгам, неудачливость, алкоголизм, наркомания этими пагубными вещами страдают геи (мамкины - гей - ...
Виталик Бутерин обрушил курсы SHIBA INU, AKITA INU, Doge Coin, и других шуточных валют-мемов
ахахах
13:37
ван дамм кстати-это балерин бывший,он типо на шпагат отлично садился поэтому
Жан-Клод Ван Дамм хотел бы сыграть Джонни Кейджа в следующей части Mortal Kombat
Renegade1979
13:37
Тихо сам з собою правою рукою... это ты твинка высрал, бот?
Виталик Бутерин обрушил курсы SHIBA INU, AKITA INU, Doge Coin, и других шуточных валют-мемов
Alex Ivanov
13:37
Хватит читать простые тексты органами тазобедренной области. Отменили их из-за ошибки и направили повторно на рассмотрение в соответствующие инстанции. В итоге суд отменил 68 штрафов в отношении ООО "...
Владельцев зарубежных сайтов с аудиторией свыше 500 тысяч россиян обяжут открывать филиалы в РФ
Героям Слава
13:37
Конечно лучше чем у тебя ты же пидарашка ватная
Виталик Бутерин обрушил курсы SHIBA INU, AKITA INU, Doge Coin, и других шуточных валют-мемов
FELSHER
13:37
Так и местные укропо-писатели тем-же местом думают!
Виталик Бутерин обрушил курсы SHIBA INU, AKITA INU, Doge Coin, и других шуточных валют-мемов
Кирилл Циденков
13:36
Длинна, ширина, высота и вес ничего не решает, ну да ну да
ASUS ZenFone 8 представлен официально – самый компактный флагман на Android 11 по цене от 599 евро
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем