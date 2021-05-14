SpaceX планирует провести первое орбитальное испытание корабля Starship до марта 2022 года
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После успешной посадки корабля Starship, компания SpaceX запланировала первый орбитальный полет, что стало известно из документа, поданного накануне в Федеральную комиссию по связи США, сообщает The Verge. Испытательный полет из Техаса на Гавайи должен состояться до марта следующего года, запланированная высота полета 72 мили или 116 километров.
Корабль Starship будет впервые объединен с ракетой-носителем Super Heavy, которая спустя 170 секунд после запуска должна отсоединиться и затем приземлиться в Мексиканском заливе. Пролетев над Флоридским заливом корабль продолжит свой путь по орбите самостоятельно.
Длительность полета с момента старта оценивается в 1,5 часа. За это время корабль должен совершить практически полный оборот вокруг Земли и войти в атмосферу над Гавайями. Завершающим этапом станет попытка мягкой посадки в океане, примерно в 100 км от северо-западного побережья.
Как отмечается в заявлении, SpaceX намерена собрать огромный массив данных, необходимых для построения чрезвычайно сложных моделей симуляции различных этапов полета и поведения корабля.
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