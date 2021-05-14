Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

После успешной посадки корабля Starship, компания SpaceX запланировала первый орбитальный полет, что стало известно из документа, поданного накануне в Федеральную комиссию по связи США, сообщает The Verge. Испытательный полет из Техаса на Гавайи должен состояться до марта следующего года, запланированная высота полета 72 мили или 116 километров.

Корабль Starship будет впервые объединен с ракетой-носителем Super Heavy, которая спустя 170 секунд после запуска должна отсоединиться и затем приземлиться в Мексиканском заливе. Пролетев над Флоридским заливом корабль продолжит свой путь по орбите самостоятельно.

анонсы и реклама 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке 1Tb HDD на распродаже в Регарде 14Tb Seagate - 82000р 16Tb Seagate - 118 000р. Новые цены на харды Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь 32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Длительность полета с момента старта оценивается в 1,5 часа. За это время корабль должен совершить практически полный оборот вокруг Земли и войти в атмосферу над Гавайями. Завершающим этапом станет попытка мягкой посадки в океане, примерно в 100 км от северо-западного побережья.

Как отмечается в заявлении, SpaceX намерена собрать огромный массив данных, необходимых для построения чрезвычайно сложных моделей симуляции различных этапов полета и поведения корабля.