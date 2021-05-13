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MediaTek официально представила чип Dimensity 900 с поддержкой 5G для производительных устройств среднего класса. В основе новинки 6-нм техпроцесс, 8 ядер ARM Cortex из которых пара A78 работает на частоте до 2,4 ГГц, а шесть A55 - до 2 ГГц. За обработку графики отвечает 4-ядерная Mali-G68 MC4 с поддержкой частоты обновления 120 Гц и разрешения FHD Plus. Встроенный контроллер памяти может работать как со старыми стандартами UFS 2.1 и LPDDR4x, так и с новейшими UFS 3.1 и LPDDR5. Для интеллектуального улучшения фотографий присутствует дополнительный APU.

Для модема заявлена поддержка полной полосы частот ниже 6 ГГц, полосы пропускания 120 МГц, сетей SA/NSA, двойного режима ожидания и фирменной технологии энергосбережения UltraSave. Присутствует Wi-Fi 6 с поддержкой 2x2 MIMO, Bluetooth версии 5.2 и навигация GNSS.

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Для обработки изображений в MediaTek Dimensity 900 используется многоядерный процессор ISP Imagiq 5.0 с аппаратным ускорением видеозаписи 4K HDR и технологиями трехмерного (3DNR) и многокадрового (MFNR) шумоподавления. Возможно сочетание четырех камер с максимальным разрешением до 108 мегапикселей.

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Любителей игр MediaTek Dimensity 900 порадует поддержкой HyperEngine со множеством функций для оптимизации качества соединения, графики и производительности.



