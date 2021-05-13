Максимальная частота графического процессора в RX 6600 приближается к 2690 МГц
Вчерашняя информация о видеокартах Radeon RX 6600/XT дополнилась новыми подробностями. Появились снимки GPU-Z, раскрывающие некоторые дополнительные характеристики видеокарт, презентацию которых ожидают на выставке Computex в начале июня.
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Снимки GPU-Z для графического процессора Navi 23 появились впервые и они подтверждают ранее опубликованные технические характеристики. Также стали известны PCI-идентификаторы обеих моделей: 73FF:C1 и 73FF:C7 для XT и обычной версии Radeon RX 6600 соответственно.
Программа смогла определить тактовые частоты графического процессора для Radeon RX 6600. Базовая частота находится на уровне 1692 МГц, в режиме ускорения все гораздо интереснее — пиковые частоты достигают внушительных 2684 МГц. Наверняка графический процессор обладает неплохим запасом для разгона и сможет покорить уровень 2800 МГц. Эффективная частота видеопамяти GDDR6 — 16 ГГц.
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