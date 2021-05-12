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Один из информаторов китайского форума ChipHell раскрыл некоторые подробности о приближающихся видеокартах AMD Radeon среднего класса: RX 6600 XT и RX 6600. Среди приведенной информации есть и производительность новинок в майнинге Ethereum — то, что сейчас интересует большинство пользователей.

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Предположительно, данные основаны на характеристиках инженерных образцов, которые тестировались производителями, поэтому результаты финальных моделей могут немного отличаться. Что точно не изменится, так это количество вычислительных блоков compute units (CU), которое в полнофункциональном графическом процессоре Navi 23 будет равно 2048. Урезанная версия Navi 23 для RX 6600 получит только 1792 CU. Обе модели оснащаются 8 ГБ памяти GDDR6 с 128-битной шиной.

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Что касается производительности, графическая оценка в 3DMark Time Spy для RX 6600 XT составляет 9439 баллов, обычный вариант оценивается в 7805 баллов. Эти результаты позволяют предположить, что производительность новинок будет соответствовать уровню флагманов первого поколения RDNA — RX 5700 XT и RX 5700. И, наконец, о майнинге — хешрейт XT варианта составит 30 мегахешей в секунду, младшего 27 мегахешей.