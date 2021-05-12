Производительность Radeon RX 6600/XT в майнинге Ethereum и 3DMark раскрыл китайский инсайдер
Один из информаторов китайского форума ChipHell раскрыл некоторые подробности о приближающихся видеокартах AMD Radeon среднего класса: RX 6600 XT и RX 6600. Среди приведенной информации есть и производительность новинок в майнинге Ethereum — то, что сейчас интересует большинство пользователей.
реклама
Предположительно, данные основаны на характеристиках инженерных образцов, которые тестировались производителями, поэтому результаты финальных моделей могут немного отличаться. Что точно не изменится, так это количество вычислительных блоков compute units (CU), которое в полнофункциональном графическом процессоре Navi 23 будет равно 2048. Урезанная версия Navi 23 для RX 6600 получит только 1792 CU. Обе модели оснащаются 8 ГБ памяти GDDR6 с 128-битной шиной.
Что касается производительности, графическая оценка в 3DMark Time Spy для RX 6600 XT составляет 9439 баллов, обычный вариант оценивается в 7805 баллов. Эти результаты позволяют предположить, что производительность новинок будет соответствовать уровню флагманов первого поколения RDNA — RX 5700 XT и RX 5700. И, наконец, о майнинге — хешрейт XT варианта составит 30 мегахешей в секунду, младшего 27 мегахешей.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила