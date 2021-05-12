Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Палата представителей Техаса приняла поправки к Единому торговому кодексу штата, направленные на адаптацию коммерческого права к блокчейн технологиям и виртуальным валютам для регулирования цифровых активов и признания их правового статуса, сообщает Cointelegraph.

Законопроект содержит определение виртуальной валюты, которое должно быть внесено в Единый торговый кодекс, регулирующий коммерческие операции. В соответствии с документом, виртуальная валюта — цифровое представление стоимости, которое представляет собой средство обмена, расчетную единицу и/или хранилище стоимости, защищенное с помощью технологии блокчейн.

анонсы и реклама 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке 1Tb HDD на распродаже в Регарде Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь 32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой 10Tb WD за 60 990р - новые цены на харды

Далее законопроект будет рассматриваться Сенатом Техаса, в случае одобрения ожидается, что губернатор штата Грег Эбботт (англ. Greg Abbott) подпишет его. Грег Эбботт поддерживает законодательное регулирование криптовалют и, похоже, хочет лидерства Техаса в этой сфере. Техас популярен среди майнинговых компаний, а новый закон сделает его штатом, признающим правовой статус криптовалют. Техас вместе с Вайомингом сможет образовать два крупных криптовалютных центра в США.