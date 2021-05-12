Палата представителей Техаса одобрила законопроект о виртуальной валюте
Палата представителей Техаса приняла поправки к Единому торговому кодексу штата, направленные на адаптацию коммерческого права к блокчейн технологиям и виртуальным валютам для регулирования цифровых активов и признания их правового статуса, сообщает Cointelegraph.
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Законопроект содержит определение виртуальной валюты, которое должно быть внесено в Единый торговый кодекс, регулирующий коммерческие операции. В соответствии с документом, виртуальная валюта — цифровое представление стоимости, которое представляет собой средство обмена, расчетную единицу и/или хранилище стоимости, защищенное с помощью технологии блокчейн.
Далее законопроект будет рассматриваться Сенатом Техаса, в случае одобрения ожидается, что губернатор штата Грег Эбботт (англ. Greg Abbott) подпишет его. Грег Эбботт поддерживает законодательное регулирование криптовалют и, похоже, хочет лидерства Техаса в этой сфере. Техас популярен среди майнинговых компаний, а новый закон сделает его штатом, признающим правовой статус криптовалют. Техас вместе с Вайомингом сможет образовать два крупных криптовалютных центра в США.
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