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Инсайдер, известный в Twitter под псевдонимом @kopite7kimi, опубликовал очередной ребус, скрывающий загадку одной из возможных конфигураций графической архитектуры Hopper. Возможно, информатор намекает на 2 графических чиплета, в каждом из которых содержится 8 графических кластеров (GPC), объединяющих по 3 неизвестных ранее блока CPC с 3 текстурными кластерами (TPC) в каждом. Каждый TPC содержит по 2 мультипроцессора (SM).

С архитектурой Hopper NVIDIA должна впервые представить чиплетный дизайн. Структура графического процессора должна измениться, по слухам, дополнительный блок CPC будет объединять либо блоки SM в TPC, либо блоки TPC в GPC.

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Таким образом, каждый графический чиплет может содержать 144 SM, но неизвестно, сколько ядер CUDA будет в каждом из них. В Ampere на каждый SM приходится 128 CUDA-ядер, но есть предположения, что их количество уменьшится в Hopper до 64. Если количество CUDA останется прежним, то нас может ждать настоящий монстр с 36864 ядрами, этого не отрицает ресурс HardwareTimes, если число CUDA на SM уменьшится до 64, то видеокарта получит 18432 ядра, такое же количество ранее приписывалось одному из ускорителей на базе архитектуры Lovelace, которая должна стать преемницей Ampere.