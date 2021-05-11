MSI представила два варианта майнерских видеокарт NVIDIA CMP 30HX
Компания MSI присоединилась к числу производителей, представших свои версии видеокарт NVIDIA CMP HX для майнинга криптовалют. Ассортимент компании пополнился двумя моделями CMP 30HX — MINER XS и MINER. Более производительная CMP 40HX так и не появилась, как стало известно недавно, некоторые производители только тестируют видеокарту и когда она появится, неизвестно. Ситуация сложилась так, что CMP 30HX поступили в продажу только спустя 6 недель после официального анонса, поэтому 40HX может существенно задержаться.
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Как подчеркивает ресурс VideoCardz, системы охлаждения моделей заимствованы у стандартных вариантов VENTUS XS и ARMOR. Первый вариант оснащен алюминиевым монолитным радиатором с тепловой трубкой. Второй вариант обладает более продвинутой системой охлаждения — оребренный радиатор с двумя тепловыми трубками и вентиляторами TORX 2.0. В обоих случаях используются два вентилятора, а основание системы охлаждения контактирует с чипами памяти.
CMP 30HX основана на графическом процессоре TU116-100, который является реинкарнацией чипа NVIDIA GeForce GTX 1660. Объем видеопамяти составляет 6 ГБ, ее скорость 14 Гб/с, а общая шина 192-бит. Частоты моделей MSI составляют 1530 и 1785 МГц для базового уровня и ускорения. По данным NVIDIA, хешрейт в майнинге Ethereum от 26 MH/s при энергопотреблении 125 Вт.
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