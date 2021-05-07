Новые воздушные кулеры Zalman CPNS10X ST и Black Edition получили 135-мм кольцевые вентиляторы
В ассортименте воздушных кулеров компании Zalman появилась пара обновленных моделей CPNS10X: ST и Performa Black. Конструктивно кулеры не отличаются — это башенные модели с 4 тепловыми трубками диаметром 6 мм и прямым контактом. Performa Black выполнена полностью в черном цвете.
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Площадь теплообменной поверхности радиатора редко встречается в спецификациях, у Zalman CPNS10X она составляет 9,271 см2. Габариты всего кулера 135x95x155 мм, а вес 860 г. Чтобы не перекрывать разъемы для установки оперативной памяти, радиатор смещен относительно центра основания, как у большинства современных моделей. Заявленный теплоотвод составляет 180 Вт.
Отдельного внимания достоин комплектный кольцевой вентилятор с диаметром крыльчатки 135 мм. Кольцевая конструкция вентилятора способствует созданию направленного потока воздуха. При максимальной скорости вращения 1500 об/мин расход воздуха достигает 75,16 фут3/мин или 127,7 м3/ч, статическое давление 1,35 мм водного столба, а уровень звукового давления не превышает 27 дБ.
Кулер оснащен системой крепления на металлических скобах. Среди совместимых сокетов присутствуют современные Intel LGA1200 и AMD AM4, также заявлена возможность установки на Intel LGA2066, 2011 и 115x.
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