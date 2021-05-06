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Ранее сообщалось, что Sony якобы забронировала часть 5-нм производственных мощностей TSMC под обновленные чипы для игровых консолей PlayStation 5 Pro и Slim. Также энтузиасты обнаружили среди патентов компании схемы многочипового дизайна, что позволяло предположить о применении в Pro версии нескольких чипов.

Теперь в сети появилась другая информация. Пользователь Twitter @serkantoto, ссылаясь на публикацию известного тайваньского ресурса Digitimes, отметил, что выход модернизированной PlayStation 5 запланирован на временной промежуток между вторым и третьим кварталом следующего года. В ней не будет применяться ни многочиповый дизайн, ни 5-нм техпроцесс, вместо этого консоль получит «новый полу-кастомный 6-нм процессор AMD».

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Текущая версия PlayStation 5 использует архитектуру процессорных ядер Zen 2 и, по информации различных источников, процессорная часть чипа схожа с устройством таковой в моделях семейства Renoir. В неофициальном плане выпуска AMD 6-нм техпроцесс приписывается семейству настольных процессоров Warhol на базе архитектуры Zen 3+. Но это семейство могло быть отменено или перенесено. Теперь можно предположить, что если Warhol не будет представлен для настольных систем, то он может найти реализацию в новой PlayStation 5.