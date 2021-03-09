PlayStation 5 Slim и Pro на 5 нм техпроцессе TSMC ожидаются после 2023 года
В последних поколениях игровых консолей PlayStation компания Sony придерживалась трехлетнего цикла обновления. Так PlayStation 4, выпущенная в 2013 году, была обновлена до версий Slim и Pro к 2016 году. С PlayStation 5 ситуация может повториться.
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В сети уже обнаружены патенты Sony, в которых компания описывает реализации производительных игровых устройств с несколькими графическими чипами, вероятно, такая конфигурация может стать основой Pro версии. Не все гонятся за производительностью, для многих важна компактность и тишина. Для этой категории идеальным вариантом является Slim.
Инсайдер RedGamingTech утверждает, что Sony забронировала часть 5-нм производственных мощностей TSMC на 2023 год. Эта дата совпадает с циклом обновления. Новый техпроцесс позволит снизить энергопотребление, нагрев, повысить производительность. Также компания может внедрить в новые чипы архитектурные улучшения — новые ядра Zen и новая графическая архитектура RDNA.
Источник: RedGamingTech
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