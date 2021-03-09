Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последних поколениях игровых консолей PlayStation компания Sony придерживалась трехлетнего цикла обновления. Так PlayStation 4, выпущенная в 2013 году, была обновлена до версий Slim и Pro к 2016 году. С PlayStation 5 ситуация может повториться.

В сети уже обнаружены патенты Sony, в которых компания описывает реализации производительных игровых устройств с несколькими графическими чипами, вероятно, такая конфигурация может стать основой Pro версии. Не все гонятся за производительностью, для многих важна компактность и тишина. Для этой категории идеальным вариантом является Slim.

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Ситилинке Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Инсайдер RedGamingTech утверждает, что Sony забронировала часть 5-нм производственных мощностей TSMC на 2023 год. Эта дата совпадает с циклом обновления. Новый техпроцесс позволит снизить энергопотребление, нагрев, повысить производительность. Также компания может внедрить в новые чипы архитектурные улучшения — новые ядра Zen и новая графическая архитектура RDNA.

Источник: RedGamingTech