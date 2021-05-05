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TDP инженерного образца 16-ядерного Intel Alder Lake-S достигает 228 Вт при частоте 4,6 ГГц

Похоже, что энергопотребление и тепловыделение флагманских процессоров останется достаточно высоким.
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Инженерные образцы настольных процессоров 12-го поколения от Intel несколько раз появлялись в базах данных различных тестовых пакетов, но большинство их характеристик не удавалось распознать. Сегодня известный ресурс Igor's LAB опубликовал более подробные спецификации инженерного образца ES2 степпинга B0 16-ядерного и 24-поточного процессора под кодовым именем Core-1800.

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Цифровое обозначение образца процессора семейства Alder Lake-S совпадает с его базовой частотой — 1800 МГц. Высокопроизводительными из 16 ядер являются 8, они основаны на архитектуре Golden Cove и могут повышать частоту до 4,6 ГГц при активности двух ядер. Все быстрые ядра могут работать одновременно на частоте 4 ГГц.

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При полной загрузке энергоэффективных ядер Gracemont их частота не будет превышать 3 ГГц, при нагрузке на 4 ядра частоты повысятся до 3,4 ГГц. По различным оценкам, производительность ядер Gracemont может быть существенно выше, чем у Sandy Bridge или даже Coffee Lake.

Источник: Igor's LAB

 

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Базовый уровень TDP инженерного образца Core-1800 ES2 составляет 125 Вт — это уровень PL1, уровень PL2 снова достаточно высок и допускает повышение TDP до 228 Вт на 2,44 мс. Похоже, что с переходом на 10-нм техпроцесс избавиться от высокого энергопотребления не удастся и финальные образцы флагманских Alder Lake-S снова будут отличаться не малым энергопотреблением и нагревом.

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