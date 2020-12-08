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Накануне в сети появился результат процессора Intel Celeron N5105 в одном из известных бенчмарков. Представитель линейки Jasper Lake показал отличные результаты производительности и практически догнал некогда популярный настольный процессор Core i5-2500 на базе архитектуры Sandy Bridge.

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Данные, которые обнаружил известный энтузиаст @TUM_APISAK, представляют особенный интерес, поскольку позволяют сделать некоторые прогнозы о производительности энергоэффективных ядер в процессорах Intel 12-го поколения. Известно, что модели семейства Alder Lake будут основаны на гибридной архитектуре big.LITTLE, сочетающей высокопроизводительные ядра Golden Cove и энергоэффективные Gracemont. Последние являются преемниками Tremont и, вероятно, будут производительнее.

Ядра Tremont (2/2,8) ГГц против Sandy Bridge i5 (3,3/3,7) и i7 (3,4/3,8) в UserBenchmark

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На данный момент многие пользователи скептически относятся к архитектуре big.LITTLE, однако результаты демонстрируют, что 8 энергоэффективных ядер флагмана «Ольхового озера» могут по производительности догнать Core i7-2600, который, наверняка, еще установлен во множестве систем и пользуется популярностью. Авторы ресурса Elchapuzasinformatico более оптимистичны и считают, что Gracemont может опередить даже Core i5-8400.