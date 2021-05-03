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Компания Tesla столкнулась с проблемами на строящейся гигафабрике в Берлине и вынуждена отложить начало производства до конца января 2022 года, сообщает немецкий ресурс Automobilwoche со ссылкой на источники, приближенные к компании.

Reuters сообщает, что представители Tesla отказались от комментариев, сославшись на официальное заявление о переносе производства на конец 2021 года, ранее его планировалось начать в июле.

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Как отмечает insideEVs, основная проблема заключается в производстве новых элементов типоразмера 4680 для аккумуляторных батарей. Tesla до сих пор не представила окончательной производственной версии элемента, официально он все еще является прототипом, что препятствует получению разрешений от контролирующих органов в Германии.

Учитывая необходимость больших временных ресурсов для прохождения всех бюрократических этапов, гигафабрика в Грюнхайде, вероятно, не сможет рассчитывать на собственные производственные мощности аккумуляторных батарей для первых электромобилей. В таком случае потребуется доставка элементов 4680 с экспериментального завода во Фремонте, США, что может нарушить планы компании и не позволить решить проблему дефицита аккумуляторных элементов для начала массового производства электрогрузовика Tesla Semi.