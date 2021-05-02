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Известная программа для мониторинга и диагностики HWiNFO в ближайшей бета-версии получит предварительную поддержку еще не выпущенных материнских плат ASUS Z690, отмечает VideoCardz. Кроме этого, в списке присутствуют процессоры Raptor Lake-S, которые должны быть преемниками Alder Lake-S 12-го поколения.

Все это очередной раз свидетельствует о скором анонсе Alder Lake-S и материнских плат Z690. По некоторой информации, их дебют запланирован на четвертый квартал 2021 года, но он может состояться и раньше, в третьем квартале.

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В зависимости от версии 600 чипсета будет поддерживаться оперативная память DDR4 или DDR5, а также PCIe 5-го поколения. На данный момент неизвестно, представит ли какой-нибудь производитель материнскую плату с поддержкой сразу двух стандартов памяти. В давние времена, при переходе с DDR2 на DDR3, такие варианты выпускались, в настоящее время такие схемы используют в основном китайские производители.

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Листинг обновления раскрывает подготовку компанией ASUS материнских плат ROG Maximus XIV. В 500-серии компания представила три варианта ROG Maximus: APEX, Extreme (Glacial) и HERO.