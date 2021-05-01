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Агентство NASA было вынуждено приостановить работу с компанией SpaceX в рамках контракта на сумму 2,9 миллиарда долларов по разработке лунного посадочного модуля. Причиной являются протесты компаний конкурентов, сообщило The Verge со ссылкой на материалы агентства.

NASA заявило 16 апреля о выборе SpaceX для совместной работы над программой высадки на Луну. Компания Илона Маска стала единственной, получившей контракт, хотя ранее предполагалось, что NASA будет сотрудничать как минимум с двумя компаниями, выбор которых осуществлялся на конкурсной основе. Кроме SpaceX среди участников были Blue Origin и Dynetics.

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Вскоре после сообщения NASA компания Blue Origin публично оспорила выбор SpaceX в качестве единственного исполнителя и подала протест в федеральное надзорное агентство. Эти действия были высмеяны Илоном Маском в Twitter, который намекнул на явное отставание конкурента. Протест Blue Origin не единственный, Dynetics также направила жалобу в счетную палату.

Теперь любые работы по контракту приостановлены до тех пор, пока решение по двум протестам не будет принято. До этого момента SpaceX не только не сможет получить финансирование, но и не имеет возможности вести полноценные переговоры с NASA в рамках разработки.