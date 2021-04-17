SpaceX заключает эксклюзивный контракт с NASA для доставки астронавтов на Луну
Аэрокосмическое агентство NASA объявило о выборе компании SpaceX для выполнения части космической программы Artemis по высадке астронавтов на поверхность Луны. Репортер Washington Post, Кристиан Давенпорт, отметил в своем Twitter, что SpaceX предложила 2,9 миллиарда долларов за лунную посадочную программу. Эта сумма оказалась намного ниже той, которую требовали компании-конкуренты: Blue Origin и Dynetics. SpaceX выиграла тендер, теперь компании предстоит высадить астронавтов на Луну впервые с 1970-х годов.
реклама
Вопреки ожиданиям, NASA заключило эксклюзивный контракт со SpaceX на следующий этап разработки программы системы высадки Human Landing System (HLS). Очевидно, что высадка на Луну это сложный и ответственный процесс, поэтому несколько различных решений от разных компаний были бы предпочтительнее.
Четыре астронавта будут отправлены в космос с помощью корабля Orion и ракеты Space Launch System. После выхода на орбиту, только два члена экипажа смогут продолжить путешествие к поверхности Луны в системе посадки HLS на базе ракеты Starship от SpaceX.
реклама
HLS Starship оснащен двигателями Raptor и использует архитектуру многократного запуска и посадки, накопившую весь опыт, полученный при эксплуатации аппаратов Falcon и Dragon. HLS состоит из просторной кабины и двух шлюзов для выхода на поверхность Луны и возвращения.
Исследование поверхности Луны продлится неделю, после чего астронавты вернутся в посадочном модуле к другим членам команды на корабле Orion, а далее их будет ожидать возвращение на Землю.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила