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Аэрокосмическое агентство NASA объявило о выборе компании SpaceX для выполнения части космической программы Artemis по высадке астронавтов на поверхность Луны. Репортер Washington Post, Кристиан Давенпорт, отметил в своем Twitter, что SpaceX предложила 2,9 миллиарда долларов за лунную посадочную программу. Эта сумма оказалась намного ниже той, которую требовали компании-конкуренты: Blue Origin и Dynetics. SpaceX выиграла тендер, теперь компании предстоит высадить астронавтов на Луну впервые с 1970-х годов.

Вопреки ожиданиям, NASA заключило эксклюзивный контракт со SpaceX на следующий этап разработки программы системы высадки Human Landing System (HLS). Очевидно, что высадка на Луну это сложный и ответственный процесс, поэтому несколько различных решений от разных компаний были бы предпочтительнее.

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Четыре астронавта будут отправлены в космос с помощью корабля Orion и ракеты Space Launch System. После выхода на орбиту, только два члена экипажа смогут продолжить путешествие к поверхности Луны в системе посадки HLS на базе ракеты Starship от SpaceX.





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HLS Starship оснащен двигателями Raptor и использует архитектуру многократного запуска и посадки, накопившую весь опыт, полученный при эксплуатации аппаратов Falcon и Dragon. HLS состоит из просторной кабины и двух шлюзов для выхода на поверхность Луны и возвращения.

Исследование поверхности Луны продлится неделю, после чего астронавты вернутся в посадочном модуле к другим членам команды на корабле Orion, а далее их будет ожидать возвращение на Землю.

Источник: Teslarati, NASA