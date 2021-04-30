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Криптовалюта Chia продолжает стремительно набирать популярность, особенно в Китае, что недавно отмечал исполнительный директор Chia Network. За 3 дня до начала торгов майнеры, которые теперь стали фермерами Chia, увеличили объемы своих «сельскохозяйственных владений» до 1250 пебибайт (ПиБ), согласно последним данным платформы Chia Explorer. За последний месяц объем сети Chia увеличился практически в 7 раз — на конец марта и начало апреля объем составлял 180 ПиБ.

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1250 ПиБ это более 1400000 терабайт (ТБ) или 77777 жестких дисков объемом 18 ТБ. Диаграммы сервиса Statista демонстрируют, что в 3 квартале общий объем отгруженных жестких дисков компании Seagate приблизился к 140 эксабайтам (ЭБ). Квартальный объем отгрузки только одной компании более чем в 1000 раз превышает объем сети Chia, но, несмотря на это, дефицит жестких дисков уже ощущается — в Китае распроданы уже практически все жесткие диски и цены на остатки взлетели многократно.

Майнеры Chia скупают огромное количество жестких дисков для организации своих хозяйств и «засеивания» их криптографическими данными. Больше объем пространства — больше шанс получить вознаграждение. В настоящее время каждый участок для выращивания Chia требует около 357 ГБ на формирование временных файлов, затем этот участок уменьшается до 109 Гбайт и начинается «сбор урожая».