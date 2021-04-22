Chia Coin стал причиной роста цен жестких дисков в Китае до 3 раз
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Популярность криптовалюты Chia Coin стремительно растет. Транзакции в сети будут активированы 3 мая около 10:00 по тихоокеанскому времени. В преддверии этого в Китае уже не хватает складских запасов жестких дисков и твердотельных накопителей, спрос на которые огромен. «Рост в Китае ошеломителен», — отмечает Джин Хоффман, исполнительный директор Chia Network. «Пространство, выделенное для сети, росло со скоростью от 30% до 40% в неделю».
Цены на накопители выросли повсеместно, причем больше всего подорожали жесткие диски корпоративного уровня емкостью 8 ТБ и выше — их стоимость выросла почти втрое, а спрос все продолжает увеличиваться. Продавцы изменяют цены каждый час. Диски объемом 8 ТБ и более отлично подходят для «фарминга» Chia Coin, их стоимость на вчерашний день достигла 2900 юаней, за модели на 16 ТБ просят уже 6200 юаней, что эквивалентно 34 и 72 тыс. рублей.
Самые дешевые диски, такие как модели емкостью 6 ТБ от Seagate и Western Digital, давно отсутствуют на складах и сроки новых поставок неизвестны. Такая же участь со дня на день постигнет и модели большей емкости. Далее ожидается усиление спроса на твердотельные накопители, спрос на которые растет в меньшей степени из-за их ограниченного ресурса. Но когда жесткие диски закончатся, это никого не будет интересовать. Быстрые SSD необходимы для «плоттинга» Chia Coin.
Источник: MyDrivers, Elchapuzasinformatico, Decrypt
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