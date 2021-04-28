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Стала известна майская тройка бесплатных игр для подписчиков сервиса PlayStation Plus. Как и предполагали некоторые инсайдеры, в подборку вошла пятая часть знаменитой франшизы Battlefield. Игрокам хотят дать возможность вспомнить Battlefield V, а некоторым впервые ознакомиться с игрой, чтобы контраст при анонсе следующей части был более ярким. К слову об анонсе, первый трейлер может появиться уже очень скоро — внимательные пользователи заметили изменения на страницах Battlefield в социальных сетях.





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Кроме Battlefield V владельцам PlayStation 4 будет доступен выживач Stranded Deep, в котором игрок окажется на месте современного Робинзона, если доберется живым до ближайшего острова и не станет кормом для акул.





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Владельцы PlayStation 5 в дополнение к двум предыдущим играм получат бесплатный доступ к Wreckfest: Drive Hard, Die Last — наследнику безумной серии гонок FlatOut. В Wreckfest есть практически все, за что любили предка: хаос на трассах, отличный драйвовый саундтрек, уникальная система повреждений, тюнинга и безумные режимы игры, включая сетевой с участием 24 игроков.

Все игры будут доступны подписчикам PlayStation Plus с 4 до 31 мая.