Видеокарты GeForce RTX 30 с новым ограничителем майнинга появятся в магазинах с середины мая
Несмотря на взлеты и падения, рынок цифровых валют продолжает стремительное развитие и привлекает все больше майнеров, которые «пылесосят» запасы новейших видеокарт NVIDIA. Возмущение геймеров и угроза стагнации индустрии игр на ПК вынудили NVIDIA ввести санкции против добытчиков криптовалют.
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Согласно последней информации ресурса VideoCardz, NVIDIA начнет поставки графических карт серии GeForce RTX 30 с обновленным ограничителем майнинга в середине мая, в июне рынок должен достаточно наполниться, чтобы каждый желающий мог приобрести новую видеокарту.
- RTX 3090 GA102-302
- RTX 3080 GA102-202
- RTX 3070 GA104-302
- RTX 3060 GA106-302
Все старые графические процессоры получили новые версии, номера которых оканчиваются цифрой 2. Видеокарты используют новые идентификаторы оборудования, они не могут быть прошиты vBIOS от старых моделей, с ними не будут совместимы старые драйвера, что исключает возможность модификаций.
Среди партнеров NVIDIA серия получила неофициальное имя Lite Hash Rate (LHR), что намекает на неполную блокировку майнинга, но значительное ограничение хешрейта. Также все новые видеокарты будут поддерживать Resizable BAR «из коробки».
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Один из источников VideoCardz допускает возможность отсутствия ограничений майнинга на видеокартах GeForce RTX 3090, поскольку экономическая целесообразность покупки этой дорогой модели для добычи криптовалют стремится к нулю.
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