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Крупный южнокорейско-японский издатель онлайн игр, компания Nexon, накануне присоединилась к списку технологических компаний, вложившихся в биткоин (Bitcoin, BTC). В Южной Корее Nexon является издателем таких известных игр, как ArcheAge, Counter Strike Online, FIFA Online 4.

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Компания официально заявила о приобретении 1717 биткоинов (BTC). Каждая монета стоила компании 58226 долларов с учетом всех дополнительных затрат. В общей совокупности Nexon инвестировала в криптовалюту около 11,1 млрд йен или 100 млн долларов.

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Оуэн Махоуни (Owen Mahoney), президент и генеральный директор Nexon, отметил, что криптовалютные инвестиции — это стратегическое решение, обусловленное текущими экономическими условиями. Оно направлено на защиту стоимости акционерного капитала и поддержание покупательной способности денежных активов.

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По данным Nexon, сумма инвестиций в биткоин (BTC) не превышает 2% от общей суммы наличных средств компании и их эквивалентов. Среди компаний в Токио, торгующихся на бирже, эта покупка является крупнейшей в истории.