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Ресурс HKEPC со ссылкой на тайваньского производителя сообщил, что видеокарта GeForce RTX 3080 Ti будет официально выпущена 26 мая, первые обзоры появятся за день до этого. Отмечается, что NVIDIA планировала выпустить GeForce RTX 3080 Ti гораздо раньше и с более производительной конфигурацией, но сроки изменились из-за недостатка чипов памяти GDDR6X, а конфигурация немного ухудшилась из-за слабой конкуренции со стороны AMD. Также задержки были связаны с необходимостью внесений изменений для ограничения производительности майнинга.

Кроме этого, производитель подтвердил, что GeForce RTX 3070 Ti будет представлена в начале июня. Номер ее печатной платы — PG141 SKU 10. В графическом процессоре GA104-400 задействованы все доступные 6144 ядра CUDA, как и в мобильной видеокарте RTX 3080. Объем видеопамяти не изменился и по-прежнему составляет 8 ГБ, но вместо GDDR6 в RTX 3070 Ti будет использоваться более производительная GDDR6X.

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Предполагаемая рекомендованная стоимость GeForce RTX 3080 Ti ожидается на уровне $999, о стоимости RTX 3070 Ti пока ничего не известно. Ранее в сети появились фотографии грузовых пакетов с RTX 3080 Ti, которые уже отправляются в распределительные терминалы по всему миру.

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Источник: HKEPC, VideoCardz