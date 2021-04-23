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Систему контроля водителя в Tesla обманули и заставили автопилот управлять автомобилем без водителя

Система автономного вождения работает, когда в водительском сиденье никого нет.
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Фото Matt Henry, Unsplash

 

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Недавняя авария с электромобилем Tesla Model S в Техасе, унесшая жизнь двух человек, вызвала много вопросов к безопасности системы автономного вождения электромобилей компании. Илон Маск отреагировал на инцидент и объяснил, что автопилот не мог использоваться в момент аварии: модель была оборудована только базовой системой, которая не могла работать из-за отсутствия нужной дорожной разметки. С другой стороны, есть утверждения, что электромобиль не только двигался самостоятельно, но и в момент аварии водителя за рулем не было.

Можно ли обмануть автоматическую систему вождения Tesla Model S и заставить электромобиль передвигаться без водителя, проверили специалисты ресурса Consumer Reports (CR). Джейк Фишер, руководитель испытательного подразделения CR, повесил на руль металлическую цепочку и два больших мотка клейкой ленты — этого было достаточно для имитации веса руки водителя. Автопилот активировался и электромобиль проехал около 800 м по испытательному треку на скорости 48 км/ч.

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Фишер отметил пугающий факт того, что автопилот Tesla не только не способен контролировать внимание водителя на дороге, но и даже определить находится ли водитель на своем месте. Специалист подчеркивает, что технологии компании существенно отстали от конкурентов. В пример приводятся General Motors и Ford, системы автономного вождения в новейших электромобилях которых контролируют не просто присутствие водителя, но и его сосредоточенность на дороге.

Источник: Consumer Reports

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