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Не так давно компания Tesla объявила о начале приема платежей в биткоинах (Bitcoin, BTC). В отличие от множества других сервисов оплаты криптовалютой, автомобилестроительная компания Илона Маска принимает BTC напрямую, без конвертации в фиатную валюту. BTC остается пока единственной криптовалютой, которую готова принимать Tesla.

Один из поклонников электромобилей Tesla, крупный держатель Bitcoin Cash (BCH), заявил на своем YouTube канале 1stmil о готовности приобрести 111 электромобилей Tesla, если Илон Маск добавит популярный форк биткоина к способам оплаты. Потенциальный клиент в своем обращении отмечает состоятельность многих держателей BCH и их желание потратить свои деньги. Обращаясь к Илону Маску, создатель канала 1stmil обещает приобрести 111 новых Tesla Model 3, если компания начнет принимать BCH на тех же условиях, что и BTC — прямая оплата без конвертации в фиат.

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Суммарная стоимость покупки 111 электромобилей Tesla Model 3 по базовой рекомендованной цене около 38500 долларов за электромобиль превысит 4,2 миллиона долларов. Курс BCH по отношению к доллару держится на уровне 895 долларов на момент написания.

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BCH — форк биткоина, отделившийся от него в 2017 году. Среди основных отличий протокол SegWit2x с увеличенным до 2 МБ размером блоков.

Источник: Bitcoin, YouTube 1stmil.com