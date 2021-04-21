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Канадская майнинговая компания Bitfarms сообщила о подготовке к открытию крупнейшей площадки для добычи биткоинов в Аргентине. В рамках восьмилетнего соглашения Bitfarms будет выделено до 210 мегаватт электроэнергии по очень низкому тарифу — 0,022 доллара за киловатт час в течение первых четырех лет.

Производительность нового объекта будет более чем в три раза превосходить суммарные показатели пяти майнинговых предприятий Bitfarms в Канаде. Электроэнергии будет достаточно для добычи 11774 биткоинов при текущей сложности сети. Тариф настолько выгоден, что компания планирует перенести часть оборудования для майнинга в новый центр, где себестоимость добычи снизится на 45%.

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Вместе со старым оборудованием Bitfarms разместит на объекте в Аргентине 48000 новых майнеров MicroBT. Вся эта флотилия должна внести значительный вклад в достижение Bitfarms целевого показателя хешрейта 8,0 эквихешей в секунду к концу 2022 года.

Bitfarms подчеркивает, что является единственной публично торгуемой экологически чистой майнинговой компанией, обеспеченной долгосрочными договорами на поставку электроэнергии от гидроэлектростанций. К сожалению, в официальном заявлении не уточняется, где именно будет расположен новый объект в Аргентине и какой способ производства электроэнергии использует местная энергетическая компания.

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Источник: Bitfarms [PDF]