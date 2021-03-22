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Процессорные части чипа Xbox Series X и APU AMD семейства Renoir оказались практически одинаковыми

Сравнение схем и фотографий говорит о большом сходстве. Чего не скажешь о чипе PlayStation 5.
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Автор оригинального фото Martin Katler, Unsplash

 

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Около месяца назад в сети появились подробные снимки однокристальной системы игровой консоли PlayStation 5, которые позволили раскрыть некоторые особенности строения чипа. Спустя некоторое время энтузиасты решили снова взглянуть на Xbox Series X.

Источник: Twitter @Locuza_

Специалист, известный в Twitter под псевдонимом @Locuza_, опубликовал результаты своего исследования процессорной части чипа во флагманской игровой консоли от Microsoft. Выводы основаны на подробных фотографиях, а также схемах, опубликованных в официальных презентациях Microsoft. По оценке специалиста, у процессорной части чипа Xbox Series X и APU AMD семейства Renoir те же размеры ядер и комплексов CCX, тот же дизайн и реализация.

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Качество снимков все еще не позволяет точно сравнить блоки FPU и кэша L3, но они также достаточно похожи. В PlayStation 5, как стало известно ранее, явно используются урезанные модули операций с плавающей запятой. По предположениям, это не должно серьезно отразиться на вычислительных возможностях игровой консоли Sony.

Источник: Hardwaretimes, Twitter @Locuza_

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