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Невзаимозаменяемые токены (Non Fungible Token, NFT) — новое веяние в области блокчейн-технологий. NFT можно охарактеризовать как электронный документ, подтверждающий право владения каким-либо цифровым активом. Каждый NFT токен уникален, содержит всю информацию об объекте и хранится в блокчейн сети.

В последнее время все чаще появляются новости о токенизации различных виртуальных объектов. Музыканты токенизируют свои альбомы, художники — картины и т. п. До сегодняшнего дня еще никто не токенизировал патенты — первопроходцами в этом стали IPwe и IBM.

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IPwe, международная платформа интеллектуальной собственности (ИС), заявила о начале токенизации патентов, работая совместно с компанией IBM, гигантом IT-индустрии и крупнейшим держателем патентов в США, над созданием необходимой инфраструктуры. Согласно заявлению IBM: «Токенизирование интеллектуальной собственности поможет упростить продажу, торговлю, коммерциализацию или иную монетизацию патентов и привнести новую ликвидность в этот класс активов для инвесторов и новаторов».

Платформа IPwe позволит хранить NFT патенты, взаимодействовать с ними, а также работать с глобальным рынком патентов. Платформа будет размещена на сервисе IBM Cloud и основана на блокчейн технологиях IBM Blockchain.

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Источник: IBM, IPwe