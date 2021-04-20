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Компания Uneeq является разработчиком платформы для создания цифровых людей Creator, которая использует возможности искусственного интеллекта для создания эмоционального взаимодействия при общении с цифровым человеком.

К 100-летию со дня присуждения Альберту Эйнштейну Нобелевской премии по физике компания Uneeq создала цифровую копию знаменитого физика в рамках серии собеседников Digital Humans Companions. Разработка цифрового Энштейна стала возможна благодаря помощи, материалам и лицензиям Еврейского университета в Иерусалиме и компании Greenlight.

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Художественными работами и рендерингом занималась студия Goodbye Kansas Studios, над интеллектуальными ответами ученого работала команда WolframAlpha, а для моделирования голоса был задействован специальный актер озвучивания и стартап клонирования аудио на основе искусственного интеллекта Alforithmic.





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Цифровой Эйнштейн воссоздает черты характера настоящего Эйнштейна и доступен для общения в любое время. Он может проверить ваши знания в различных областях с помощью ежедневной викторины, также вы просто можете поговорить на разные темы, среди которых наука, исследования и работы ученого. Цифровой Эйнштейн доступен на сайте Einstein Digitalhumans, с ученым можно общаться по голосовой связи или задавать вопросы в текстовой форме.

Источник: Uneeq, PR Newswire